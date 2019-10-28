رياضة | سر تأجيل صفقة الزمالك مع عمر جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تأجيل صفقة الزمالك مع عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعتبر عمر جابر من أفضل اللاعبين حاليًا ويقدم مستويات مميزة مع فريق بيراميدز ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
وأكد المصدر أن قيد اللاعب في القائمة الافريقية مع بيراميدز وعدم أحقيته في المشاركة مع الزمالك بدوري أبطال افريقيا خلال الموسم الجاري.
وأوضح المصدر أن الإدارة ترغب في الاستفادة بالصفقات الجديدة في البطولة الافريقية لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص.
ويضع مسئولو النادي إسم عمر جابر ضمن أولوياتهم في ظل إجادته بأكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر وهو ما يمثل إضافة للزمالك من كل الجوانب.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.
وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).