رياضة | سر تأجيل صفقة الزمالك مع عمر جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تأجيل صفقة الزمالك مع عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز إلى مطلع الموسم الجديد وعدم ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويعتبر عمر جابر من أفضل اللاعبين حاليًا ويقدم مستويات مميزة مع فريق بيراميدز ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.



وأكد المصدر أن قيد اللاعب في القائمة الافريقية مع بيراميدز وعدم أحقيته في المشاركة مع الزمالك بدوري أبطال افريقيا خلال الموسم الجاري.

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وأوضح المصدر أن الإدارة ترغب في الاستفادة بالصفقات الجديدة في البطولة الافريقية لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص.



ويضع مسئولو النادي إسم عمر جابر ضمن أولوياتهم في ظل إجادته بأكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر وهو ما يمثل إضافة للزمالك من كل الجوانب.