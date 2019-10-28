رياضة | الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأهلي عازم على حصد بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى استعادة لقب دوري إفريقيا المفقود في الموسم الجاري.

الأهلي يقترب من الإطاحة بنجمه والتعاقد مع صفقة مميزة

ويبحث الأهلي عن العناصر المميزة التي تمكنه من التربع على عرش الكرة الإفريقية من جديد تحت قيادة السويسري رينيه فايلر الذي قاد الأهلي للتألق من جديد عقب توليه المهمة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

القلعة الحمراء بات قريبا للغاية من التعاقد مع مهاجم مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وناديه إلى مراحل متقدمة.

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وأنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم مغربي من العيار الثقيل تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وأن الصفقة في طريقها للانتهاء بعد مراسلات الناديين في الساعات الماضية لحسم الصفقة.

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وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط تدعيم الفريق بصفقتين سوبر في يناير المقبل في مركزي الهجوم والدفاع.

وظهر محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي ومهاجم مغربي أخر هو سفين رحيمي في الصورة من أجل تعاقد الأهلي معهما في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب وليد أزارو الذي اقترب من الرحيل في يناير القادم.

ويرحب وليد أزارو بالخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على نفس راتبه مع المارد الأحمر.

وكانت إدارة الأهلي قد رحبت بفكرة رحيل أزارو على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي آخر يكون على مستوى عالي.