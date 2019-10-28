رياضة | عاجل - الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" للعام الحالي، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والمقرر تسليمها رسميًا في بداية شهر ديسمبر المقبل.

الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

ذكرت صيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي هو الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، وفق تسريب النتيجة للصحيفة، التي أكدت على أنها ستكون الكرة الذهبية السادسة في تاريخ الأسطورة البرتغالية ليتفوق على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني والمتوج بالجئزة خمسة مرات سابقة.

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وأضافت الصحيفة، أن كريستسانو رونالدو تفوق على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مؤكدةً على أن الكثير من الإتصالات تمت في الأيام الماضية بين رونالدو واللجنة المسئولة عن جائزة الكرة الذهبية، كما أجرى اللاعب حوارًا مع وفد من فرنسا لنشره عقب التتويج بالجائزة رسميًا.

موعد الإعلان الرسمي عن جائزة الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن المتوج بجائزة الكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر المقبل، في الحفل المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، ويقوم بتسليمها المهاجم الإيفواري ديديه دروجبا، نجم تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيفواري السابق.

ومن الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، نجح في قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر في الموسم الماضي، كما تمكن من حصد لقب دوري الأمم الأوروبية رفقة المنتخب البرتغالي.