اونلاين | « كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول NOW

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة

ومن المقرر أن يتواجه ليفربول وآرسنال، في المباراة المقرر لها 30 أكتوبر الجاري، على ملعب أنفيلد، في إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة

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ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وآرسنال المقرر لها 30 أكتوبر الجاري ، على ملعب أنفيلد، عبر قناة بي إن سبورتس 2 ، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .