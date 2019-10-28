شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تبدأ تقييم الآداء التحكيمي لمباريات الأسبوعين الرابع والخامس بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما اختارت سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه ، حيث شارك الثنائي في إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون.
يذكر أن لجنة الحكام تختار الأفضل أسبوعيا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة.
كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا توقف الدورى وإقامة باقى مباريات الأسبوع الخامس عقب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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