شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تبدأ تقييم الآداء التحكيمي لمباريات الأسبوعين الرابع والخامس بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تقييمها عن الآداء التحكيمي لمباريات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في ضيافة منطقة الأسكندرية برئاسة عامر حسين بأحد الفنادق ببرج العرب ، ويقام على هامش التقييم تكريم الحكام الذين اختيروا كأفضل حكام ومساعدين عن الأسبوعين محل التقييم.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود البنا كأفضل حكم في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز .

كما اختارت سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه ، حيث شارك الثنائي في إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون.

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يذكر أن لجنة الحكام تختار الأفضل أسبوعيا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة.

كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا توقف الدورى وإقامة باقى مباريات الأسبوع الخامس عقب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.