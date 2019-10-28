شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك مُنقسمين فى معسكر المنتخب الوطنى.. إعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الثنائى أحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة لاعبى الزمالك، إلى تدريبات المنتخب الوطنى اليوم، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وخاض زيزو وعبد الله جمعة التدريبات اليوم على أن ينضم الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبى الزمالك إلى تدريبات الفراعنة غداً بعدما حصل على راحة إضافية من جهاز المنتخب لمدة 24 ساعة لمشاركتهما بشكل أساسى مع الفريق الأبيض فى مباريات الموسم الجارى فيما حصل محمد عواد حارس الزمالك على راحة هو الآخر للتعافى من إصابة الرقبة بشكل نهائى قبل الانضمام لمعسكر المنتخب ونشر الحارس صورة اليوم من أجازته فى فرنسا.

وتضم قائمة منتخب مصر من الأهلى ضمت كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف، بينما من الزمالك كلاً من: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء.

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وجاء فى قائمة منتخب مصر من نادى بيراميدز كل من: رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر، بجانب 5 لاعبين من أندية محلية مختلفة، حيث تم ضم محمد بسام من طلائع الجيش، وباهر المحمدى من الإسماعيلى، وحسام حسن من سموحة، ومروان حمدى من وادى دجلة، وأحمد جمعة من المصرى.

وعلى مستوى المحترفين ضم البدرى كلا من: أحمد حجازى من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومحمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، محمد النني من بشكتاش التركي)، أحمد حسن كوكا من براجا البرتغالي، محمود حسن تريزيجيه من أستون فيلا الإنجليزي، محمود عبدالمنعم كهربا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وبذلك انطلقت اليوم تحضيرات المنتخب الوطنى بـ3 لاعبين هم زيزو وعبد الله جمعة وحسام حسن مع تواجد باقى اللاعبين مع أنديتهم لأسباب مختلفة.