شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يظهر فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفور وصول مؤمن زكريا، مران النادي الأهلي، توجه زملائه لإلقاء التحية عليه، وغادروا المران، لمصافحة زميلهم الغائب عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.
ويقوم مؤمن زكريا خلال الوقت الحالي، بالخضوع لبرنامج علاجي بناءا على تعليمات الأطباء المعالجين للاعب النادي الأهلي فى ألمانيا، حيث سيسافر اللاعب مجددا في الفترة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة.
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