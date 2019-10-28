شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث ببطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج الدور التمهيدي الثالث لـبطولة كأس مصر عن تأهل 15 فريقا إلى الدور التالي بالمسابقة في سباق المنافسة على الصعود للأدوار الرئيسي للبطولة. وجاءت نتائج الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر كالآتي: العبور 1 / 2 المنصورة أبو قير للأسمدة 2 / 0 شربين اتحاد نبروه 2 / 0 الحامول سبورتنج 2 / 0 بني عبيد عمال المنصورة 1 / 3 السنبلاوين العاب دمنهور 2 / 2 ميت الخولي وفوز ميت الخولي بركلات الترجيح 8/7 الشرقية 4 / 1 النوبة Advertisements بؤر فواد 0/0 الشهداء ، وفوز بور فؤاد بركلات الترجيح 4/1 عثماثون طنطا 1 / 1 الحمام ، وفوز الحمام بركلات الترجيح 4/3 غزل المحلة 1 / 1 كفر الشيخ ، وفوز كفر الشيخ بركلات الترجيح 4/1 بيلا 1 / 0 بلطيم الاوليمبي 0 / 0 الرجاء ، وفوز الاوليمبي بركلات الترجيح 2/1 الجزيرة 1 / 0 الحرية عرب الرمل 2 / 1 المطرية غزل شبين 1 / 0 المعمورة

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