شكرا لقرائتكم صحافة البرتغال: حمدالله بطل الديربي.. والرومان: لوتشيسكو سلم المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت الصحافة البرتغالية والرومانية الضوء على ديربي الرياض الذي كسبه النصر بهدفين مقابل هدف أمام الهلال، يوم الأحد، وأثنت على المستوى الذي قدمه المدرب روي فيتوريا، ووصفت المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ"بطل" اللقاء.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على الرغم من تعرضه لأول هزيمة في المسابقة على يد غريمه النصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

"ريكورد" البرتغالية وضعت صورة فيتوريا على رأس الخبر

ووصفت صحيفة " noticiasaominut" البرتغالية حمدالله صاحب هدفي النصر بـ "بطل المباراة"، وقالت في تقرير لها: اقترب النصر من صدارة الدوري بعد فوزه على الهلال، وتمكن روي فيتوريا من قلب النتيجة على مضيفه في الشوط الثاني، وكان حمدالله الذي سجل هدفين بطلا للمباراة ومنح فريقه النصر.

Advertisements

بدورها، ذكرت "ريكورد" البرتغالية: تفوق روي فيتوريا على الهلال، بعدما حول النصر خسارته بهدف إلى فوز بهدفين بفضل مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليصعد النصر إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، والهلال حافظ على صدارته بـ 19 نقطة.

جانب من تقرير صحيفة "ريكورد"

فيما اهتمت الصحافة الرومانية بأول هزيمة للمدرب رازفان لوتشيسكو، وقالت صحيفة "دي جي سبورت": تعرض مدرب الهلال لأول إخفاق في بطولة الدوري السعودي، ولكنه لا يزال يحتل المركز الأول في المسابقة.

" دي جي سبورت" اهتمت بأول خسارة للمدرب الروماني في الدوري

ورصدت صحيفة "جي اس بي" تبعات الهزيمة ونقلت تصريحات المدرب الروماني، وعنونت تقريرها بـ"رازفان: خسارة مؤلمة ولكن ليس وقت لتبادل الاتهامات". وأضافت: ألقى المدرب الروماني باللوم في أول إخفاق في الدوري على الضغط البدني، فيما قال روي فيتوريا: إنها ليست ذريعة، لقد استحققت الفوز.

وأضاف التقرير: استسلم الهلال في الشوط الثاني للنصر الذي كان في المركز الثامن قبل المباراة.