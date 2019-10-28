شكرا لقرائتكم حمدالله يتقدم في قائمة أطول سلسلة تسجيل في مباريات الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في المركز الثاني كأطول سلسلة تسجيل في مباريات الهلال والنصر خلال فترة دوري المحترفين السعودي، بعدما أحرز هدفي فريقه في لقاء يوم الأحد ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقلب النصر تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز 2-1، بفضل هدفين سجلهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الشوط الثاني، ويعرض الهلال إلى خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري.

ورفع حمدالله عدد المباريات المتتالية التي سجل بها أمام الهلال إلى 3 مباريات، إذ سبق له هز شباك الأزرق في الموسم الماضي في مباراتي الذهاب (2-2) والإياب (3-2) وأضاف لهما المباراة الأخيرة ليكون في المركز الثاني في سلسلة أطول اللاعبين تسجيلاً.



ويحتفظ مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي بالرقم الأطول في تاريخ دوري المحترفين، إذ سبق له التسجيل في مباريات الهلال الدورية 7 مباريات متتالية بدأت في خسارة فريقه في ذهاب موسم 2012-2013 (3-1) وانتهت بالخسارة (2-1) في ذهاب موسم 2015-2016.

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ويتساوى 4 لاعبين هلاليين في المركز الثالث وهم ياسر القحطاني وناصر الشمراني وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري الذين سجلوا في مباراتين متتاليتين في تاريخ مباريات الفريقين خلال فترة دوري المحترفين.

وسجل ياسر القحطاني في مباراتي موسم 2008 – 2009 (2-1 و 2-0)، بينما أحرز ناصر الشمراني هدفين مقسمين على مباراتي ذهاب وإياب موسم 2013-2014 (2-1 و 4-3).



ووضع سالم الدوسري اسمه في القائمة بعدما سجل هدفين في مرمى النصر في مباراتي موسم 2015-2016 (2-1، 2-0)، أما كارلوس إدواردو فسجل هدفاً في خماسية الهلال الشهيرة بمرمى غريمه في الجولة الأخيرة من دوري موسم 2016-2017، وفي مباراة ذهاب موسم 2017-2018 أحرز هدفاً ثانياً في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.



ويملك النصر لاعباً ثالثاً في القائمة، وهو الكرواتي مارين توماسوف الذي أحرز هدفين في مرمى الهلال بمباراتي موسم 2016-2017 (1-1 و5-1).

