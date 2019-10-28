14 بطولة في روزنامة مركز «حمدان بن محمد لإحياء التراث»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جدول البطولات التراثية للموسم الجديد 2019-2020، والذي سيكون حافلاً ومتنوعاً ويغطي انتشاره أغلب مناطق الدولة ليتوج مسيرة 19 عاماً من النجاحات والإقبال والتطور المشهود له، تحققت بفضل دعم وتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لصون تراث دولة الإمارات، ليبقى حياً نابضاً لأمس حاضر في مستقبل أبنائه.

وأعربت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فخرها بمرور تسعة عشر عاماً على بطولات فزاع من تاريخ أول بطولة أمر بها سمو ولي عهد دبي، وهي بطولة فزاع لليولة، الأمر الذي يؤكد ديمومة هذه المسابقات الإماراتية على مدار عقدين من الزمن ويجعل منها وجهة لعشاق الرياضات التراثية ومضماراً يذكر بأصالة الموروث المحلي وقالت: «تعبيراً عن تراث فكري وحضاري ومعرفي يليق بدولة الإمارات ويرسخ دبي منارةً لهذا الفكر، يستمر المركز في تنظيم 14 بطولة رئيسية وحدثاً ضخماً لهذا الموسم ليجمع آلاف المتسابقين ويحثهم على استعراض النسيج الثقافي والإنساني المتنوع في ذلك الفضاء الحضاري التفاعلي المرتبط بجذورنا التاريخية ويواكب جوهر رؤية دبي الثقافية».

وفيما سيتم الكشف عن تفاصيل بطولة فزاع لليولة لاحقاً، فقد تم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد بقية البطولات الرياضية التراثية، والتي تبدأ ببطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، حيث يبدأ التسجيل للنسخة الثالثة من البطولة يوم 14 ولغاية 17 ديسمبر المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسية من تاريخ 18 ولغاية 21 من الشهر نفسه.

أما بطولة فزاع وفخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح فتدشن نسخة جديدة في الفترة من 2 إلى 18 يناير 2020، وتنطلق النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال في الأول من فبراير، حيث ستقام البطولة على أرض الروية بدبي، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل.

وكشف محمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أنه سيتم استخدام الحلقة الذكية الجديدة التي تعد النسخة الثانية الأكثر تطوراً، والتي تمكنهم من مراقبة الصقور المشاركة وضبط سرعتها بصورة أكبر دقة، إلى جانب كونها ذات متانة أكثر، علماً أن هذه الحلقة ذات عمر أطول وغير قابلة للتلف سريعاً.

أما بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح، فتنطلق النسخة الرابعة منها في 25 يناير 2020 وتستمر ليوم واحد، لتشهد فيها ساحة المسابقات في عجمان منافسات حامية بين المتسابقين القادمين من كافة أنحاء الإمارات.

وفي واحدة من أهم بطولات سباق السلق على مستوى الدولة، تقام التصفيات النسخة الثالثة عشرة يومي 27 و28 يناير 2020، فيما ستقام بطولة السلق النهائية يوم 20 فبراير في دورة المرموم بدبي.

وتستعد اللجنة المنظمة لاستضافة النسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي يقام سنوياً بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وعلى غرار النسخة الماضية، سيقام الماراثون بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

وتنطلق بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» في نسختها الرابعة عشرة في مجمع حمدان الرياضي، وستقام التدريبات بالفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسية بالفترة من 5 إلى 7 من الشهر نفسه، على أن تشمل البطولة 3 فئات.

وستقام التدريبات التي تسبق بطولتا فزاع للرماية بالبندقية السكتون لمدة ثلاثة أيام وذلك من تاريخ 15 حتى 17 مارس 2020، وذلك في ميدان رماية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وبعد التدريبات مباشرة، ستقام النسخة العشرين لبطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون من 18 ولغاية 21 مارس، وتقام بطولة فزاع للرماية بالبندقية السكتون للمواطنين من 22 ولغاية 25 مارس المقبل في نفس ميدان الرماية التابع للمركز بالروية في دبي.