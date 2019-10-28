«سلام الخالدية» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بلقب المحطة العاشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت الأحد، في بولندا بختام الجولات الأوروبية، وشهدها مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها السادسة والعشرين بالتزامن مع عام التسامح وتحت رعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفعة شأن الخيل العربي في دول العالم.

وأقيمت منافسات الكأس الغالية ضمن مهرجان سباقات مضمار سلوزويك للخيول الذي تضمن 10 أشواط، واحتفى اتحاد الخيل العربي البولندي والمضمار باستضافة الحدث بحلته الجديدة للمرة الأولى، ومع انطلاق السباق تمكن «سلام الخالدية» من قيادة وتصدر المجموعة المكونة من 13 خيلاً بفارق مريح وكبير، واستمر بالتقدم في عمق المستقيم وصولاً لآخر 800 متر التي شهدت تحولاً كبيراً ومطاردة المتصدر باندفاع قوي من قبل الثلاثي (دراجون، تبارك الفيرا، باندوليرو) وفاجأت سرعتها الجميع، بيد أن «سلام» كان متيقناً بقيادة مارتن سرنيك الذي طلب من الجواد الاندفاع والصمود حتى آخر رمق في السباق، فكانت الاستجابة سريعة وحاضرة وتمكن سلام الخالدية من حسم اللقب بفارق 3.25 طول عن «دراجون» قاطعاً مسافة السباق في زمن 2:48:2 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وتوماس تشاليمونيوك رئيس اتحاد الخيل العربي البولندي، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور هوبير كوليسا مدير عام إسطبلات الخالدية في بولندا.

وأعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن سروره بالمنجزات الجديدة التي سجلتها محطة بولندا التي تعد ختام الجولات في القارة الأوروبية، مبيناً الأصداء الواسعة من اتحاد الخيل العربي البولندي ومضمار سلوزويك وملاك ومربي الخيل وكافة مرابط وإسطبلات الخيل في بولندا.

وتوجه الرحماني بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة ختام المحطة العاشرة والنجاحات الكبيرة التي سجلتها المحطة البولندية، مبيناً أن الدعم السخي الذي يقدمه سموه نلمس ثماره في كل محطة من محطات الحدث الغالي.

وأكد أن المشاركة الكبيرة التي شهدها السباق تمثل دلالة واضحة على أهمية الحدث والسمعة العالمية، وقال إن السباق الذي شهده مضمار سلوزويك البولندي سجل تطوراً جديداً وإضافياً في مسار حصد المزيد من المكاسب والنجاحات لسلسلة السباقات.

وقال سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها سباق محطة بولندا، ما يؤكد على المكانة التاريخية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم التي تبين مدى عمق التقارب والعلاقات بين الإمارات وبولندا، ويسهم بتعزيز أوجه التعاون على صعيد كافة الثقافات والمجالات».