صاحبات الهمم يرفعن حصاد الإمارات إلى 33 ميدالية في «خليجية المرأة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت «صاحبات الهمم» حصاد الإمارات إلى 33 ميدالية ملوّنة في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت، بعدما نجح منتخبنا الوطني في تحقيق 10 ميداليات الأحد، لحساب اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى لصاحبات الهمم، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

جاءت الميداليات الذهبية عن طريق سهام الرشيدي في مسابقة رمي القرص فئة 56/57 بتحقيقها 759 نقطة في المركز الأول، متقدمة على العمانية غالية الجابري والسعودية ناضا الحميداني، وحققت ريم العمودي الميدالية الذهبية في مسابقة الفئة السمعية/13، وأضافت مريم الزيودي الميدالية الذهبية الثالثة في مسابقة دفع الجلة الفئة 40/41، متفوقة على العمانية سارة العنبوري والكويتية سارة المطيري، فيما حصلت مريم المطروشي على رابع الميداليات الذهبية بفوزها بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة الفئة 46/42/37/36، محققة 723 نقطة أمام الثنائي البحريني مريم الحميدي وزهرة القليب.

وتحققت الميداليات الفضية الثلاث بواسطة سارة السناني في مسابقة رمي القرص الفئة 33، بعدما جاءت في المركز الثاني، مسجلة أفضل محاولة بـ11 متراً، وحصلت ذكرى الكعبي على المركز الثاني في مسابقة رمي القرص الفئة 53/32، محققة 525 نقطة، وأحرزت أنصاف النعيمي الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة الفئة 34 بتحقيقها أفضل محاولة بـ6,02 متر.

وضمت قائمة اللاعبات اللاتي حققن الميداليات البرونزية الثلاث، كلاً من ثريا الزعابي في مسابقة دفع الجلة الفئة 34، وشما عبدالعزيز في مسابقة رمي القرص الفئة 53/32، وعائشة الخالدي في رمي القرص الفئة 33.

وبالإضافة إلى تألق «صاحبات الهمم»، نجحت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، في انتزاع الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بعدما حققت 11,6 متر خلف البحرينية نورة سالم جاسم.

وبنهاية منافسات اليوم التاسع للدورة، ارتفع رصيد الإمارات إلى 33 ميدالية ملوّنة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضية و15 برونزيـة، وتوّزعت هذه الميداليات بين منتخبات صاحبات الهمم (10 ميداليات) ومنتخب المبارزة (11 ميدالية)، والتايكواندو (4 ميداليات)، ومنتخب كرة اليد (ميدالية فضية)، منتخب ألعاب القوى (فضية)، ومنتخب البولينج (برونزيتين)، ومنتخب الرماية (برونزيتين)، ومنتخب كرة السلة (برونزية)، ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).

وبذلك حطمت المشاركة الإماراتية الرقم القياسي في عدد الميداليات في دورات المرأة الخليجية، حيث حققت منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات في الدورة الأولى في الكويت (2008) ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعُمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 بالدوحة 32 ميدالية.

واطمأنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، في اتصال هاتفي على البعثة الإماراتية المشاركة في الدورة السادسة لرياضة المرأة، وهنأت الفائزات وتمنت لهن التوفيق في بقية المنافسات، وهي على تواصل مستمر مع أعضاء البعثة بهدف تحفيز اللاعبات.

وأشادت منى الشامسي مديرة الوفد، بإنجاز منتخب الإمارات لصاحبات الهمم المشارك في منافسات الدورة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ودعهما المستمر لصاحبات الهمم، التي تذلل كل الصعاب وتمهد الطريق لبطلاتنا من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل.

وقالت مديرة الوفد، إن فارسات الإرادة الحديدية عوّدن شعب الإمارات على الفرحة في جميع المشارَكات التي خضنها، مشيرة إلى أن الإنجاز الذي حققنه أمس، أسعد جميع أعضاء بعثة الإمارات، متمنية لجميع لاعبات الأبيض التوفيق وحصد مزيد من الإنجازات في المسابقات المتبقية من الدورة.