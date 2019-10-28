شكرا لقرائتكم خبر عن راشد عامر مقيّماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يغادر راشد عامر المدير الرياضي لنادي حتا عضو لجنة تطوير الشباب في الاتحاد الآسيوي اليوم إلى أوزبكستان بتكليف من الاتحاد القاري من أجل تقييم الأكاديميات في أوزبكستان.
وسيعقد راشد عامر اجتماعاً مع المسؤولين الفنيين في الاتحاد الأوزبكي، قبل أن يقوم بجولة استطلاع وتقييم لعمل الأكاديميات التي تم إنشاؤها في أوزبكستان وأبرزها أكاديمية نادي بونيودكور.
وستستمر رحلة راشد عامر إلى أوزبكستان 4 أيام، على أن يقوم برفع تقرير شامل عن عمل الأكاديميات الفني والإداري إلى لجنة تطوير الشباب في الاتحاد القاري.
ويحرص الاتحاد القاري على إجراء تقييم شامل لعمل كل الأكاديميات المعتمدة من قبل الإتحادات المحلية، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر راشد عامر مقيّماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.