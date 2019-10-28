راشد عامر مقيّماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يغادر راشد عامر المدير الرياضي لنادي حتا عضو لجنة تطوير الشباب في الاتحاد الآسيوي اليوم إلى أوزبكستان بتكليف من الاتحاد القاري من أجل تقييم الأكاديميات في أوزبكستان.

وسيعقد راشد عامر اجتماعاً مع المسؤولين الفنيين في الاتحاد الأوزبكي، قبل أن يقوم بجولة استطلاع وتقييم لعمل الأكاديميات التي تم إنشاؤها في أوزبكستان وأبرزها أكاديمية نادي بونيودكور.

وستستمر رحلة راشد عامر إلى أوزبكستان 4 أيام، على أن يقوم برفع تقرير شامل عن عمل الأكاديميات الفني والإداري إلى لجنة تطوير الشباب في الاتحاد القاري.

ويحرص الاتحاد القاري على إجراء تقييم شامل لعمل كل الأكاديميات المعتمدة من قبل الإتحادات المحلية، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب.