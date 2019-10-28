شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصل مطار القاهرة بعد الفوز على بطل سيشل برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق المصري البوسعيدي إلى مطار القاهرة قادما من جزيرة سيشل بعد فوزه على كوت دى اور برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية . أحرز أهداف المصرى كل من أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى ، بينما أضاف النيجيرى أوستن أموتو واحمد جمعة الهدفين الثالث والرابع . ومن المقرر أن يخوض المصري لقاء العودة يوم الأحد المقبل فى الثالثة عصرا باستاد برج العرب . Advertisements

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