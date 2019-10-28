شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أداء الحكام فى الإسكندرية.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تقييمها عن الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوعين الرابع والخامس، لمسابقة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، في ضيافة منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين، ببرج العرب، ويقام على هامش التقييم تكريم الحكام الذين اختيروا كأفضل حكام ومساعدين عن الأسبوعين محل التقييم.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود البنا كأفضل حكم في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.

كما اختارت اللجنة سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه، حيث شارك الثنائي في إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون.

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يذكر أن لجنة الحكام تختار الأفضل أسبوعيًا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة.

كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرًا توقف الدوري وإقامة باقي مباريات الأسبوع الخامس عقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.