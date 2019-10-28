سوبر كورة.. ليفربول يطمئن حسام البدرى على محمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتجددت إصابة الفرعون محمد صلاح، نجم منتخب مصر، فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة ليفربول وتوتنهام، التي أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح، هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، قبل أن يغادر أرض الملعب مصاباً في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

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