شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف كأس العالم للسيف رجال وشيش سيدات نوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح على استضافة استاد القاهرة لبطولتى كأس العالم للسيف رجال والشيش سيدات المقرر لهما نوفمبر القادم .

و قال الحسينى أن كلتا البطولتين مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، مشيرا إلى أن بطولة السيف رجال ستقام خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر .

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فيما تقام بطولة الشيش سيدات خلال الفترة من 22 و حتى 24 من نفس الشهر القادم ، حيث أشار الحسيني إلى أن البطولتين سيشهدان جميع اللاعبين المصنفين على صعيد المنافستين .

و نظمم إتحاد السلاح خلال الشهر الحالى بطولة العالم للرواد بمشاركة جميع نجوم السلاح القدامى بإستاد القاهرة .