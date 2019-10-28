شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى مران الأهلي بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق في ملعب التتش. وحرص عدد من لاعبي الأهلي على مغادرة المران ومصافحة مؤمن زكريا حيث يتغيب اللاعب عن التدريبات طوال الفترة الماضية بسبب الاصابة. ويخضع مؤمن زكريا لبرنامج علاجي في الفترة الجارية تلقاه من أطباء ألمانيا على أن يسافر مجددًا في الفترة المقبلة للخضوع لفحوصات طبية جديدة.

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