شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستقر على توظيف أوناجم فى مركزه الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بمحمد أوناجم المحترف المغربي في صفوف الزمالك، في مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن للفريق وذلك في المباريات المقبلة عقب العودة من فترة التوقف الحالية بسبب ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى.

كان ميتشو دفع بأوناجم في مركزي الجناح الأيسر والوسط المهاجم، إلا أن اللاعب فشل في التأقلم في المركزين السابقين، نتيجة أنه كان يشارك مع الوداد المغربي في مركز الجناح الأيمن.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن ميتشو دفع بمحمد أوناجم في مركزه الطبيعي الجناح الأيمن في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري التي انتهت بفوز الزمالك 2/1، وظهر اللاعب بمستوى جيد، لذا فإن ميتشو قرر الدفع بأوناجم في مركزه الأصلي حتى يحقق الاستفادة القصوى من اللاعب في المباريات.

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يذكر أن الزمالك سيخوض معسكرًا في مدينة 6 أكتوبر الخميس المقبل أثناء فترة توقف الدوري، يتخلله عدد من المباريات الودية في إطار استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري وكذلك مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.