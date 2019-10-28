فيفا يستفسر عن أزمة الأهلى وجدول الدورى.. واتحاد الكرة يرد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بإتحاد الكرة أن مسئولى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استفسروا من اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية عن سبب أزمة الأهلي الأخيرة وتأجيل مباريات الدورى لما بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر، إن مسئولى اتحاد الكرة أكدوا للفيفا أن جدول الدورى يسير بشكل منتظم، وأى تأجيلات تحدث تكون لأسباب أمنية، أما دون ذلك فلا يوجد أى أزمة أخرى فى الدورى.

كما استفسر الفيفا من اتحاد الكرة عن موقف الجمعية العمومية، وأكد مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار رد اللجنة الأوليمبية باعتماد الأندية صاحبة حق حضور الاجتماع المحدد له يومى 30 و31 أكتوبر الجاري.