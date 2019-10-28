فيفا يستفسر عن أزمة الأهلى وجدول الدورى.. واتحاد الكرة يرد

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وقال المصدر، إن مسئولى اتحاد الكرة أكدوا للفيفا أن جدول الدورى يسير بشكل منتظم، وأى تأجيلات تحدث تكون لأسباب أمنية، أما دون ذلك فلا يوجد أى أزمة أخرى فى الدورى.
كما استفسر الفيفا من اتحاد الكرة عن موقف الجمعية العمومية، وأكد مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار رد اللجنة الأوليمبية باعتماد الأندية صاحبة حق حضور الاجتماع المحدد له يومى 30 و31 أكتوبر الجاري.
وعقد مسئولو الفيفا جلسة مع أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، فى إطار الزيارات الدورية من الفيفا لاتحاد الكرة لمتابعة سير عمل اللجنة.
كان الفيفا اعتمد تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية تضم كل من عمرو الجناينى رئيسا، وجمال محمد على نائبا، وفى العضوية أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.
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