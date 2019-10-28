شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رئيس نادي عمرو وردة اليوناني يكشف موعد زواجه والسبب الوحيد لطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أليكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا اليوناني، الذى يلعب فى صفوفه عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، على أزمات لاعب الفراعنة فى الفترة الماضية.

وافتعل عمرو وردة أزمة جديدة، خلال مباراة لاريسا وباناثينايكوس أمس الأحد، فى الدوري اليوناني بعد دخوله في مشادة مع بارت شينكفيلد مدافع الفريق المنافس وكذلك جماهير باناثينايكوس المتواجدة فى الملعب.

وتحدث رئيس نادي لاريسا عن أزمات عمرو وردة خلال تصريحاته لشبكة "ERA Spor" اليونانية، اليوم الإثنين، حيث كشف موعد زواج لاعب المنتخب المصري، وكذلك السبب الوحيد الذي سيدفعه لطرده من النادي فى الفترة المقبلة.

لمعرفة موعد زواج عمرو وردة وإمكانية طرده من نادي لاريسا، اضغط هنا..