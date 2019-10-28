شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتخلى عن القناع فى مران الأهلى وعودة حمدى فتحى وسليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عن قناع الوجه حيث ارتدى اللاعب قناعًا أبيض في الأيام الماضية بسبب خضوعه لفحص بعد الجراحة التى أجراها عقب الإصابة فى عظمة الوجه.
وانتظم الثنائي وليد سليمان وحمدي فتحي لاعبا الأهلي فى مران الفريق المُقام حاليًا فى ملعب التتش بالجزيرة بعدما حصل الثنائي على راحة أمس الأحد بينما تغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق حيث دخل اللاعب في قائمة منتخب مصر أمس وحصل على راحة من قبل السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.
وحصل عدد كبير من لاعبى الأهلى على راحة من المران وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وقفشة وحسين الشحات وعمرو السولية بالإضافة إلى الرباعي الأجنبي أزارو وجيرالدو وأجايي وديانج كما يغيب الرباعي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.
وشهد مران الأهلى ظهور حمزة فتحي حارس جديد تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى المنتخب الأولمبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يتخلى عن القناع فى مران الأهلى وعودة حمدى فتحى وسليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.