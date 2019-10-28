شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة عودة المصرى البورسعيدى من سيشل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى المصرى البورسعيدى كواليس رحلة عودة الفريق من سيشل، وعرضت مقطع فيديو للبعثة فى مطار دبى "ترانزيت" قبل أن تستقل الطائرة المتجهة إلى القاهرة لتصل فى الخامسة والربع مساء اليوم.

وكان المصرى قد حقق فوزا غاليا ظهر اليوم على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة أحرزها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى اوستن اموتو واحمد جمعة.

موعد مباراة الإياب بين المصري وبطل السنغال

ويلتقى المصري مع كوت دى اور فى لقاء الإياب الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الثالثة عصرا.