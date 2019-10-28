شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يهدى لقب بطولة العالم للرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إهداء لقب بطولة العالم الذى توج به منتخبات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتوجت مصر ببطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى، بعد حصد 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات، و 4 فضيات، و 8 برونزيات .

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد قرار الاتحاد، وكتبت "يهدى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ومجلسه الموقر، فوز مصر بالمركز الأول فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة بتشيلى 2019 لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ."

وتضم قائمة اللاعبين المتوجين بالميداليات كلاً من: بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق، على مستوى الذهبيات، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد وأحلام يوسف .

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ومن المقرر أن تعود البعثة بعد غد الأربعاء إلى القاهرة، بعد حصد الذهب و الفضة و البرونز من 86 دولة شاركت فى البطولة.