الامارات | حكم يشهر البطاقة الحمراء للاعب.. فتعرض للضرب حتى فقد الوعي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يشهر البطاقة الحمراء للاعب.. فتعرض للضرب حتى فقد الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة كرة قدم للهواة بألمانيا الأحد، فقدان الحكم وعيه على أرض الملعب إثر اعتداء لاعب عليه لحصوله على البطاقة الحمراء.

وذكرت الشرطة، التي بدأت تحقيقات في الحادث، أن لاعبا يبلغ من العمر 28 عاما بفريق إف.إس.في مونستر اعتدى على حكم المباراة البالغ من العمر 22 عاما بعد أن أشهر له الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

وألغيت المباراة وجرى نقل الحكم إلى المستشفى عبر طائرة مروحية (هليكوبتر).

وقال ثيو جراينر رئيس اتحاد الكرة بولاية هيسن في تصريحات لصحيفة "دارمشتاد إكو" :"هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وهو مؤسف بالطبع."

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وأضاف جراينر أن اللاعب، الذي التقطته الكاميرات وهو يوجه اللكمة للحكم، يمكنه توقع "عقوبة هائلة".

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد كرة القدم بولاية برلين أجل جميع المباريات التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع على مستوى منافسات الهواة، وذلك بعد أن أعلن الحكام تنفيذ إضراب احتجاجا على أحداث العنف المتزايدة في مباريات فرق الهواة بالعاصمة الألمانية.

وذكر اتحاد كرة القدم في برلين أنه جرى تسجيل 109 أحداث عنف وتمييز في المباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن، بينها 53 حادث عنف ضد الحكام