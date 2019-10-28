شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز ألميريا على إكسترامادورا.. جائزة جديدة من تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي ألميريا على نظيره إكسترامادورا بثلاثة أهداف لهدفين في إطار الجولة الـ 13 للدوري الإسباني الدرجة الثانية. Advertisements وبذلك، ارتفع رصيد ألميريا إلى 23 نقطة محتلًا المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة بفارق 8 نقاط عن قادش المتصدر. وأحرز أهداف ألميريا داروين نونيز من ركلة جزاء وخوسيه كارلوس لازو (هدفين)، فيما أحرز لإكسترامادورا ديفيد بلاتا وأيرام كابريرا. ومن المقرر أن يخصص تركي آل الشيخ جائزة جديدة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا المقبلة أمام ريال أوفييدو.

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