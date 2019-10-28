شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بناء على خطاب من اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وسيتم تحديد موعد جديد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في وقت لاحق.

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