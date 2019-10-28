شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يُشارك في تدريبات «ليفربول» عقب لقاء «توتنهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك اللاعب الدولي محمد صلاح، في تدريبات فريقه نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، لتهدئة المخاوف بشأن لياقته البدنية. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب، قد أكد في أعقاب لقاء «السبرز» أمس الأحد، بأن صلاح لا يزال يعاني من نفس الإصابة بالكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الإصابة ليست بالخطيرة، حيث شارك صلاح (27 عاما) في مران اليوم مع زملائه في الفريق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مباراة توتنهام.

وأشارت الشبكة إلى أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب شارك في الحصة التدريبية للفريق، لكنه تدرب بعيداً عن المجموعة الأساسية، حيث يواصل التعافي من إصابة بالركبة.