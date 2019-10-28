إتحاد جدة يكشف حقيقة المفاوضات مع لاسارتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 أوضح نادي إتحاد جدة حقيقة التفاوض مع الأوروجواياني "مارتن لاسارتي" المدير الفني السابق لنادي الأهلى المقبل لتولي العارضة الفنية للنادي المرحلة القادمة.

ويستعد النادي لتعيين مدرب جديد خلفاً للتشيلي "لويس سييرا" المقال من منصبه. Advertisements ونفى مدير المركز الأعلامي بالنادي "يحيي بخش" الأمر عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، مشيراً إلى أن الأمر عار تماماً من الصحة. وشدد بخش على أن النادي سيعلن فوراً عن إسم المدرب الجديد فور إنتهاء التفاوض معه والتوقيع الرسمي. ويعاني نادي الإتحاد من دوامة سوء النتائج بعد إحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من ثمان مباريات، ومغادرته لبطولة دوري أبطال آسيا وكأس الأندية العربية الأبطال.

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