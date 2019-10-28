شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر: انسحبت لأنني أريد اللعب لأطول فترة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (باريس)

أعلن السويسري روجر فيدرر، المصنف ثالثا عالميا، انسحابه من دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة التي تنطلق الاثنين، وذلك من أجل الاستعداد للعام القادم.

وقال اللاعب البالغ (38 عاما)، الفائز الأحد بدورة بازل السويسرية للمرة العاشرة في مسيرته: «أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الانسحاب من دورة باريس، لا بد لي من إعفاء نفسي لأنني أريد أن ألعب لأطول فترة ممكنة، أنا آسف لكل المشجعين في فرنسا لكنني سأراهم العام القادم في رولان غاروس».