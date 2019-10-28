محمود البنا أفضل حكم فى الأسبوع بالدوري المصري وسمير جمال أفضل مساعد...

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جدة - عمرو شويل لجنة الحكام تختار أفضل حكام الدوري المصري حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختياراتها ، بمنح محمود البنا لقب أفضل حكم في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما أداء مباراة الزمالك والمقاولون العرب. حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختياراتها ، بمنح محمود البنا لقب أفضل حكم في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما أداء مباراة الزمالك والمقاولون العرب. وكذلك اختارت اللجنة سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه ، حيث شارك الثنائي في إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون. Advertisements وتختار لجنة الحكام تختار الأفضل أسبوعيا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة. وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا توقف الدورى وإقامة باقى مباريات الأسبوع الخامس عقب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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