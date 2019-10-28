شكرا لقرائتكم عمرو رضا بطل الكارتيه يتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيلتقى اللاعب مع منافسه الإيرانى فى ربع نهائى البطولة ، بعد قليل .
ويشارك فى البطولة محمد إبراهيم كيشو ، و عمرو رضا ، و إيمان عصام ، و حسن حسن ، و محمد إيهاب السيد ، وخالد فزاع .
يذكر أن محمد ابراهيم كيشو تأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، بعد أن حقق المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى .
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