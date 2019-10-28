شكرا لقرائتكم عمرو رضا بطل الكارتيه يتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل عمرو رضا لاعب منتخب الكاراتيه إلى منافسات ربع نهائى بطولة العالم للشباب و التى تقام بسلوفاكيا ، بعد الفوز على منافسه السلوفاكى .

وسيلتقى اللاعب مع منافسه الإيرانى فى ربع نهائى البطولة ، بعد قليل .

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وفى سياق مختلف خسر مصطفى العقدة لاعب المنتخب فى أول مباريات البطولة ، من منافسه الجورجى ، بتثبيت الكتفين .

ويشارك فى البطولة محمد إبراهيم كيشو ، و عمرو رضا ، و إيمان عصام ، و حسن حسن ، و محمد إيهاب السيد ، وخالد فزاع .

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو تأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، بعد أن حقق المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى .