شكرا لقرائتكم مروان محسن فى مران الأهلى متخلياً عن قناع الوجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما حصل عدد كبير من لاعبى الأهلى على راحة من المران وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وأفشة وحسين الشحات وعمرو السولية بالإضافة إلى الرباعي الأجنبي أزارو وجيرالدو واجايي وديانج كما يغيب الرباعي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي.
وظهر فى مران الأهلى حارسا جديدا تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى المنتخب الأوليمبي.
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