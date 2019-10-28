شكرا لقرائتكم مروان محسن فى مران الأهلى متخلياً عن قناع الوجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي قناعا أبيض في الأيام الماضية بسبب خضوعه لفحص بعد الجراحة التى أجراها عقب الإصابة فى عظمة الوجه،حيث تخلى تماماعن قناع الوجه..

وفى ذات السياق انتظم ثنائي الأهلي وليد سليمان وحمدي فتحي فى مران الفريق المُقام حالياً فى ملعب التتش بالجزيرة بعدما حصل الثنائي على راحة أمس الأحد بينما تغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق حيث دخل اللاعب في قائمة منتخب مصر أمس وحصل على راحة من قبل السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

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فيما حصل عدد كبير من لاعبى الأهلى على راحة من المران وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وأفشة وحسين الشحات وعمرو السولية بالإضافة إلى الرباعي الأجنبي أزارو وجيرالدو واجايي وديانج كما يغيب الرباعي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي.

وظهر فى مران الأهلى حارسا جديدا تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى المنتخب الأوليمبي.