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شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ "الخليج 365".. تأجيل اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية لأجل غير مسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجل اتحاد الكرة اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية الذى كان محددا له يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى، كما أشارنا منذ قليل بأن الجمعية العمومية على "كف عفريت".
وسيناقش اتحاد الكرة تقرير الميزانية فى الاجتماع بجانب تجديد الثقة فى لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى.
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