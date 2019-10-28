شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ "الخليج 365".. تأجيل اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية لأجل غير مسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل اتحاد الكرة اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية الذى كان محددا له يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى، كما أشارنا منذ قليل بأن الجمعية العمومية على "كف عفريت".

وأصدر اتحاد الكرة بيان مقتضب جاء فيه :" بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي .. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق ".

Advertisements

وسيناقش اتحاد الكرة تقرير الميزانية فى الاجتماع بجانب تجديد الثقة فى لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى.