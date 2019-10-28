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تأكيدا لـ "الخليج 365".. تأجيل اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية لأجل غير مسمي...

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جدة - عمرو شويل أجل اتحاد الكرة اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية الذى كان محددا له يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى،  كما أشارنا منذ قليل بأن الجمعية العمومية على "كف عفريت".

 

وأصدر اتحاد الكرة بيان مقتضب جاء فيه :" بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي .. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق ".

 

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وسيناقش اتحاد الكرة تقرير الميزانية فى الاجتماع بجانب تجديد الثقة فى لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى.

 

 


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