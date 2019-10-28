شكرا لقرائتكم شرط المقاولون لرحيل طاهر طاهر فى يناير يصدم الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد عادل أن المقاولون ليست لديه احتياجات في ميركاتو يناير مشيراً إلى أن الفريق اكتفى بالمجموعة التي ضمها في الميركاتو الصيفي، ولا مجال لضم لاعبين جدد.

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وأضاف عضو المقاولون العرب أن ناديه سيدرس أي عرض يقدم إلى لاعبيه، مشدداً على أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق سيوافق المقاولون على رحيله في حالة واحدة فقط وهي تلقي عرض خارجي للاحتراف لكن لا مجال للتخلي عنه محلياً.

المقاولون العرب المركز يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولدى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.