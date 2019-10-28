شكرا لقرائتكم فيفا يستفسر من اتحاد الكرة عن أزمة الأهلي وتأجيل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مسئولى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استفسروا من اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الجبلاية عن سبب أزمة الأهلي الأخيرة وتأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أوضح المصدر أن مسئولى اتحاد الكرة أكدوا للفيفا، أن جدول الدوري يسير بشكل منتظم، وأي تأجيلات تحدث تكون لأسباب أمنية، أما دون ذلك فلا يوجد أي أزمة أخرى في الدوري.

كما استفسر الفيفا من اتحاد الكرة عن موقف الجمعية العمومية، وأكد مسئولو الجبلاية، أنهم في انتظار رد اللجنة الأوليمبية باعتماد الأندية صاحبة حق حضور الاجتماع المحدد له يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

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وعقد مسئولو الفيفا جلسة مع أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، في إطار الزيارات الدورية من الفيفا لاتحاد الكرة لمتابعة سير عمل اللجنة.

كان الفيفا اعتمد تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية تضم كل من عمرو الجناينى رئيسا، وجمال محمد على نائبا، وفى العضوية أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.