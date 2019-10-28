شكرا لقرائتكم ميتشو يعيد المغربى أوناجم للحياة الكروية داخل الزمالك بهذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان ميتشو يدفع باوناجم في مركزي الجناح الأيسر والوسط المهاجم، الا ان اللاعب فشل في التأقلم في المركزين السابقين، نتيجة انه كان يشارك مع الوداد المغربي في مركز الجناح الأيمن.
وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان ميتشو دفع بمحمد أوناجم في مركزه الطبيعي الجناح الأيمن في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري التي انتهت بفوز الزمالك 2/1 ، وظهر اللاعب بمستوي جيد، لذا فان ميتشو قرر الدفع باوناجم في مركزه الأصلي حتي يحقق الاستفادة القصوى من اللاعب في المباريات.
يذكر أن الزمالك سيخوض معسكرا في مدينة 6 أكتوبر الخميس المقبل اثناء فترة توقف الدوري، يتخلله عددا من المباريات الودية في اطار استعدادات استئناف الدوري وكذلك مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.
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