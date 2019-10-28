شكرا لقرائتكم بوغبا يغيب عن مانشستر يونايتد حتى ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب الوسط بول بوغبا لن يلعب على الأرجح حتى ديسمبر بسبب إصابة في الكاحل.

وكانت آخر مباراة يخوضها الفرنسي الدولي بوغبا مع يونايتد في تعادله 1-1 مع أرسنال في الدوري يوم 30 سبتمبر الماضي. وأبلغ سولشاير الصحافيين بعد فوز فريقه 3-1 خارج ملعبه على نوريتش سيتي يوم الأحد: لا أعتقد أننا سنشاهد بول قبل ديسمبر، يحتاج إلى وقت من أجل التعافي بشكل كامل. لا أعتقد أنه سيعود، ربما في مباراة شيفيلد يونايتد بعد التوقف الدولي، لكن على الأرجح لن نشاهده قبل ديسمبر. هناك إصابة بحاجة لعلاج. إنها في الكاحل.

ولدى يونايتد العديد من اللاعبين المصابين الآخرين، ومن بينهم لوك شو وإيريك بايي وديوغو دالوت ونيمانيا ماتيتش، لكن المهاجم أنطوني مارسيال عاد من الإصابة، ليسجل ضد نوريتش في أول مباراة يشارك فيها بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ أغسطس.

وبانتصاره في مباراة الأحد، ارتقى يونايتد، الذي يواجه تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء، إلى المركز السابع في الترتيب.