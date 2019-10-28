بوغبا لاعب مانشستر يونايتد يغيب حتى ديسمبر بسبب إصابة في الكاحل









اسماء السيد - قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوسط بول بوغبا لن يلعب على الأرجح حتى ديسمبر كانون الأول بسبب إصابة في الكاحل.

وكانت آخر مباراة يخوضها الفرنسي الدولي بوغبا مع يونايتد في تعادله 1-1 مع أرسنال في الدوري يوم 30 سبتمبر أيلول.

وأبلغ سولشار الصحفيين بعد فوز فريقه 3-1 خارج ملعبه على نوريتش سيتي أمس الأحد "لا أعتقد أننا سنشاهد بول قبل ديسمبر.

"يحتاج إلى وقت من أجل التعافي بشكل كامل. لا أعتقد أنه سيعود، ربما في مباراة شيفيلد يونايتد بعد التوقف الدولي، لكن على الأرجح لن نشاهده قبل ديسمبر".

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وأضاف "لست طبيبا لكن هناك إصابة بحاجة لعلاج. إنها في الكاحل".

وقد يغيب بوغبا بذلك عن مباريات يونايتد الأربع القادمة بجميع المسابقات على الأقل، فيما ستكون مواجهته ضد شيفيلد في 24 نوفمبر تشرين الثاني.

ولدى يونايتد العديد من اللاعبين المصابين الآخرين ومن بينهم لوك شو وإيريك بايي وديوجو دالوت ونيمانيا ماتيتش، لكن المهاجم أنطوني مارسيال عاد من الإصابة ليسجل ضد نوريتش في أول مباراة يشارك فيها بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ أغسطس آب.

وبانتصاره في مباراة الأحد، ارتقى يونايتد، الذي يواجه تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء، إلى المركز السابع في الترتيب.