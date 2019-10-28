كرودر يتقود جريزليز للفوز على نتس وثاندر يسحق وريورز









اسماء السيد - أحرز جاي كرودر ثلاثية مع انتهاء الوقت الإضافي ليقود ممفيس جريزليز للفوز 134-133 على بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبدا بروكلين في طريقه لانتصاره الثاني في ثلاث مباريات بعدما فشل جا مورانت لاعب ممفيس في السيطرة على تمريرة من كايل أندرسون مع تبقي 8.1 ثانية على النهاية.

ونجح سبنسر دينويدل في رميتين من ثلاث رميات حرة ليمنح نتس التقدم 133-131، لكن مورانت مرر إلى كرودر الذي سجل الرمية التي منحت فريقه الانتصار.

وأحرز مورانت 17 من نقاطه الثلاثين في المباراة في الربع الأخير وقاد المواجهة إلى وقت إضافي بتصديه لمحاولة كايري إيرفينج في الثانية الأخيرة.

وسجل ديلون بروكس 21 نقطة ليساهم في تعويض جريزليز لتأخره بفارق ثماني نقاط قبل ثلاث دقائق و20 ثانية على نهاية الربع الأخير ويقوده لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وجاءت 14 من أصل 37 نقطة سجلها إيرفينج في المباراة خلال الربع الأول وأضاف كاريس لوفير 27 نقطة لصالح نتس الذي سقط في مباراته الأولى خارج ملعبه هذا الموسم.

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ثاندر يسحق وريورز

أحرز دينيس شرودر 22 نقطة ليحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزا ساحقا على جولدن ستيت وريورز 120-92 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وهيمن ثاندر على المباراة منذ البداية، وسجل أول ثماني نقاط في اللقاء. وكان الفارق أقل من عشر نقاط لحوالي ست دقائق فقط خلال المباراة، وأنهى ثاندر النصف الأول متقدما 70-37.

وسجل ثاندر 35 نقطة في أول ثلاثة أرباع. واستقبل وريورز 30 نقطة أو أكثر في كل من الأرباع السبعة الأولى هذا الموسم قبل أن يسجل أوكلاهوما سيتي 15 نقطة فقط في الربع الأخير في مباراة الأحد.

وأضاف دانيلو جاليناري 21 نقطة كما سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 19 نقطة لصالح ثاندر الذي أحرز 15 رمية ثلاثية من بينها أربع عن طريق جاليناري.

وتصدر ستيفن كوري لاعبي جولدن ستيت وأحرز 23 نقطة، بينما لم يسجل أي لاعب آخر أكثر من عشر نقاط.

وفاز جولدن ستيت بمباراته الأولى في الموسم خارج ملعبه في آخر خمسة مواسم قبل خسارة الأحد. وكان تأخره بفارق 33 نقطة بنهاية النصف الأول من اللقاء الأسوأ له منذ مارس آذار 1997.