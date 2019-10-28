موعد مباراة الشباب السعودي وشباب الاردن اليوم 28/10/2019 إعرف القنوات الناقلة لمباراة كأس محمد...

نتابع معكم تفاصيل موعد مباراة الشباب السعودي وشباب الاردن منافسات ومباريات الدور 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي تعرف بالبطولة العربية التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة وخاصة من دول الخليج العربي، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الشباب اليوم علي كافة الاقمار الصناعية بشكل مجاني بالكامل، كما نتابع معكم تفاصيل نتيجة مباراة الشباب السعودي وشباب الاردن فور انتهاء المباراة ويمكنكم متابعتها لمعرفة ملخص المباراة علي موقعنا المتميز.

استطاع النادي السعودي الابيض التغلب علي شبيه الساورة في آخر مبارياته بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب، أما في مباراة الشهاب فقد حقق فوز مهيب بنتيجة 3-1، أما بالنسبة للنادي الاردني المتميز فقد انتصر علي نظيره النجم الساحلي في آخر مبارياته، وهذا بنتيجة 2-0 في مبارا الذهاب، أما مباراة الإياب فقد فاز بهدف دون رد، أما اليوم فتقام مباراة الشباب السعودي ضد شباب الاردن التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في العديد من البلاد العربية، وسنوافيكم الآن بكافة تفاصيل مباراة الشباب اليوم فتابعونا.

موعد مباراة الشباب السعودي وشباب الاردن

تم تحديد موعد مباراة الشباب السعودي وشباب الاردن ليكون اليوم الإثنين الموافق 28 اكتوبر 2019 وذلك ضمن منافسات ومباريات الدور ال، 16 من مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتقام مباراة الشباب اليوم في تمام الساعة:

4:15 عصراً بتوقيت غرينيتش

5:15 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

6:15 مساء بتوقيت مصر

7:15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

ترددات القنوات الرياضية الهامة

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport الجديد 2019 تردد قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS لمشاهدة الدوري الاردني

القنوات الناقلة لمباراة الشباب اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الشباب اليوم ليتم عرضها رسميا عبر شاشات قناة ابو ظبي الرياضية الإماراتية، وقد تم تحديد مكان بدء الماتش ليكون علي أرضية استاد الامير فيصل بن فهد.

بطاقة مباراة الشباب السعودي ضد شباب الاردن اليوم