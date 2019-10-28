وزارة الشباب والرياضة تنفذ دورة الإسعافات بمركز شباب الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الإسعاف المصرية، تنظم الهيئة فى مركز شباب الجزيرة تدريبات للنشء والشباب، على عمل سيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث . وخصصت الهيئة 10 سيارات إسعاف للمشاركة فى سيناريو إدارة الكوارث، والاستعانة بـ100 فرد من مسعفين وأطباء، وأفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتدريب الشباب. ويشارك فريق الكشافة بمركز شباب الجزيرة فى الدورة من أجل تأهيلهم لمواجهة الأزمات والكوارث على أيدى متخصصين.

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