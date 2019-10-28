شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة تأجيل اجتماع الجمعة العمومية للجبلاية، الذى كان محددا له يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى، وهو ما أشار إليه الخليج 365 منذ قليل بأن الجمعية العمومية على "كف عفريت".

وقال اتحاد الكرة فى بيان مقتضب، "بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق ".

كان من المقرر أن يناقش اتحاد الكرة تقرير الميزانية فى الاجتماع، بجانب تجديد الثقة فى لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى.

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خطاب اللجنة الاولمبية



