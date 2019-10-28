سوبر كورة يرصد تفاصيل أزمة ودية منتخب مصر والحل الوحيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت محاولات إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامته فى شهر نوفمبر المقبل، بعد محاولات عديدة لإقامة ودية قبل خوض مباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويبدأ معسكر المنتخب الوطني اليوم وسيكون مفتوحاً لمدة 3 أيام على أن يبدأ المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر وبعدها سيمنع مغادرة أى لاعب مقر المعسكر لحين انتهائه. Advertisements كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة التواصل مع بعض المنتخبات الأفريقية، ذات مستوى متقارب من كينيا وجزر القمر، لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر المقبل، لكن دون جدوى ليستقر الجهاز الفنى على حل وحيد لتعويض عدم إقامة مباراة ودية.

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