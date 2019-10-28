شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك: البدرى لم يستقر على مهاجم منتخب مصر ومازال يجرى تجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لم يستقر على المهاجم الأول للفراعنة، حتى الآن، ومازال يجرى التجارب للاستقرار عليه.

وأضاف مبروك، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، أن البدرى ضم عدداً من اللاعبين لقائمة المنتخب، وفقًا لرؤيته الفنية، ومن أجل الاستقرار على أفضلهم، قائلاً، "هذا مؤشر جيد بأن المدير الفنى يقوم باختيار اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية ليس بناءً على آراء الجماهير".

وشدد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء على ضرورة مساندة حسام البدرى وتدعيمه فى قراراته واختياراته، خاصة أن هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة وإعلاء اسم المنتخب.

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وضم البدرى 32 لاعباً لقائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر المغلق الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل فى إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهم: