شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك: البدرى لم يستقر على مهاجم منتخب مصر ومازال يجرى تجارب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لم يستقر على المهاجم الأول للفراعنة، حتى الآن، ومازال يجرى التجارب للاستقرار عليه.
وأضاف مبروك، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، أن البدرى ضم عدداً من اللاعبين لقائمة المنتخب، وفقًا لرؤيته الفنية، ومن أجل الاستقرار على أفضلهم، قائلاً، "هذا مؤشر جيد بأن المدير الفنى يقوم باختيار اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية ليس بناءً على آراء الجماهير".
وشدد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء على ضرورة مساندة حسام البدرى وتدعيمه فى قراراته واختياراته، خاصة أن هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة وإعلاء اسم المنتخب.
وضم البدرى 32 لاعباً لقائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر المغلق الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل فى إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهم:
محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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