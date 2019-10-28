شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يفاوض "تراورى" لتدعيم الوسط فى الشتاء، وبريزنتيشن تتولى تنظيم افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة وعودة "تذكرتى" مجددا.

الأهلي يفاوض "تراوري" لتدعيم الوسط في الشتاء

دخل النادي الاهلي في مفاوضات جادة مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

منتخب مصر الأولمبي يتوجه إلى العين السخنة استعداداً لأمم أفريقيا

توجه منتخب مصر الاولمبي إلى العين السخنة لدخول معسكر مغلق لمدة 5 أيام استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

الزمالك يصرف باقى مستحقات لاعبى الفريق خلال الأسبوع الجارى

يصرف مسؤولو الزمالك، خلال الأسبوع الجارى، باقى مستحقات لاعبى الفريق الأبيض الخاصة بمقدمات العقود، بعدما تم منحهم جزءاً من المقدم فى منتصف الشهر الجارى وحصلوا على وعد من مرتضى منصور رئيس الزمالك بالحصول على باقى مقدمات العقود قبل نهاية الشهر الجارى، لذا تقرر إنهاء ذلك الأمر خلال الفترة الحالية.

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بريزنتيشن تتولى تنظيم افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة وعودة "تذكرتى" مجددا

تتولى شركة بريزنتيشن مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي تجهز الشكرة الرائدة في مجال التسويق الرياضي أكثر من مفاجأة تمهيداً لكشف النقاب عنها في يوم افتتاح البطولة.

الأهلي يواجه العروبة فى معسكر الإمارات

يواجه النادي الأهلي فريق العروبة الإماراتى على هامش معسكر الفريق هناك، والمقرر إقامته بداية من يوم 31 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة أسبوع، حيث تحدد موعد مبدئى للمباراة يوم 4 نوفمبر المقبل.

مصطفى فتحى يضمن مقعده في تشكيل الزمالك بعد التوقف

استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على مشاركة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بشكل أساسى فى اللقاء الودى القادم الذى سيخوضه الأبيض فى المعسكر المغلق المقرر دخوله يوم الخميس المقبل فى مدينة السادس من أكتوبر.

عمر بسام مهدد بالرحيل عن إنبى فى يناير

بات عمر بسام، مهاجم فريق إنبى، مُهددًا بالرحيل عن صفوف الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما ابتعد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة، عقب انضمامه لصفوف الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من مصر للمقاصة.