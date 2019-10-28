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عمرو رضا يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو رضا، لاعب منتخب الكاراتيه، فى التأهل على منافسات ربع نهائى بطولة العالم للشباب والتى تقام بسلوفاكيا بعد الفوز على منافسه السلوفاكى. ومن المقرر أن يلتقى اللاعب مع منافسه الإيرانى فى ربع نهائى البطولة بعد قليل.

من ناحية أخرى، خسر مصطفى العقدة لاعب المنتخب فى أول مباريات البطولة من منافسه الجورجى بتثبيت الكتفين.

ويشارك فى البطولة محمد إبراهيم كيشو، وعمرو رضا، وإيمان عصام، وحسن حسن، ومحمد إيهاب السيد، وخالد فزاع.

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو تأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعدما حقق المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى.

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