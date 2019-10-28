شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تفوق بيراميدز.. تراجع ميتشو.. وسر تألق محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش الذي شارك به 10 لاعبين بجانب شريف اكرامي وعلي لطفي، في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف، يرجع إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذى قرر منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدا الثلاثاء في مران الفريق للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. تفوق بيراميدز.. تراجع ميتشو.. وسر تألق محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.