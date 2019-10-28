شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا أفضل حكام الأسبوع الخامس بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم محمود البنا كأفضل حكم فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، كما اختارت سمير جمال كأفضل مساعد عن الأسبوع نفسه، حيث شارك الثنائى فى إدارة مباراة الزمالك مع المقاولون.

يذكر أن لجنة الحكام تختار الأفضل أسبوعيا بناء على التقييم الفني الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة.

كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا توقف الدورى وإقامة باقى مباريات الأسبوع الخامس عقب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.